Vali Su, Hayat Boyu Öğrenme Sokağı ve Sıfır Atık Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, ‘Sıfır Atık’ ve ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projeleri çerçevesinde Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde hayata geçirilen ‘Hayat Boyu Öğrenme Sokağı’ ve ‘Sıfır Atık Kütüphane’nin açılışını gerçekleştirdi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, Emine Erdoğan’ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ ve ‘Sıfır Atık’ projeleri çerçevesinde Mersin’deki okullara ve halk eğitimi merkezlerine geri dönüşüm yoluyla yeni kütüphaneler kazandırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Vali Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın katılımlarıyla ‘Hayat Boyu Öğrenme Sokağı’ ve ‘Sıfır Atık Kütüphane’nin açılışı Yenişehir Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirildi.

Öğretmenler, kursiyerler ve öğrencilerin de katıldığı açılışta Vali Su, Mersin’de 13 ilçe ve merkez okullarda toplam 33 Sıfır Atık/Geri Dönüşüm Kütüphanesinin hizmete girdiğini söyledi. Kentte bugün ilkinin açılışını gerçekleştirdikleri Hayat Boyu Öğrenme Sokağını Mersin genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Su, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayat Boyu Öğrenme Sokağında Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan resim sergisi ve el sanatı çalışmalarını da inceleyen Su, kursiyerlere ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.