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Vali Su, görme engelli gençlere akıllı baston hediye etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, her bireyin aslında birer engelli adayı olduğunu belirterek, bu bakımdan toplum olarak hep birlikte duyarlılığı ve engelsiz bir dünya için gayretleri daha da arttırmak gerektiğini söyledi.

MERSİN 03.12.2020, 15:24
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Vali Su, görme engelli gençlere akıllı baston hediye etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, her bireyin aslında birer engelli adayı olduğunu belirterek, bu bakımdan toplum olarak hep birlikte duyarlılığı ve engelsiz bir dünya için gayretleri daha da arttırmak gerektiğini söyledi.

’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ münasebetiyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir beraberinde rehabilitasyon süreci devam eden engelli gençler ve aileleri ile birlikte Vali Su’yu makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Su, her bireyin aslında birer engelli adayı olduğunu belirterek, bu bakımdan toplum olarak hep birlikte duyarlılığı ve engelsiz bir dünya için gayretleri daha da arttırmak gerektiğini ifade etti.

Vali Su, "Sosyal devlet ilkesinin de bir gereği olarak engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Sadece bir gün değil 365 gün boyunca sizlerin yanında olacağımızı unutmayın" dedi.

Ziyarette Vali Su, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tarafından hayata geçirilen ’Hayallerimize Koşuyoruz Projesi’ kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 350 gençlik merkezi arasında, Türkiye’nin ilk ve tek engelli temalı gençlik merkezi olan Yenişehir Gençlik Merkezi’nden 2 görme engelli gence akıllı baston hediye etti.
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