Vali Su, evde eğitim gören öğrenciye karnesini verdi

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, eğitimini evinde sürdüren bedensel engelli öğrenci İsa Kaya’yı evinde ziyaret etti, karnesini ve hediyesini vererek, sevincine ortak oldu.

Vali Ali İhsan Su, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile birlikte eğitimine evde devam etmek zorunda olan İsa Kaya’yı ziyaret etti. Toroslar Üstay Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olan İsa Kaya’nın, Çağdaşkent Mahallesindeki evinde gerçekleşen ziyarette İsa ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Su, öğrencinin sağlık durumu ve tedavisi hakkında ailesinden bilgi aldı.

İsa’nın evine gelerek eğitimini sürdürmesini sağlayan öğretmenlerinden biri olan Semra Emici’den de öğrencinin eğitim durumu hakkında bilgi alan Vali Su, öğrencimize gösterdiği ilgi ve fedakarlıktan dolayı tüm öğretmenlerine teşekkür etti.

Vali Su, İsa kaya’ya karne hediyeleri de verdi.