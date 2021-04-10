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Vali Su emniyet mensuplarıyla bir araya geldi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıldönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

MERSİN 10.04.2021, 17:59
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Vali Su emniyet mensuplarıyla bir araya geldi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıldönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve rütbeli personel ile bir araya geldi Vali Su, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana, ülkenin dört bir köşesinde, her türlü şartlarda, huzurun sağlanması ve asayişin temini için mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ve şeffaflık içerisinde bu zorlu görevi yerine getirdiğini söyledi. Su, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin nezdinde, kentte görev yapan tüm emniyet teşkilatı personeline teşekkür ederek bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.

Mehmet Şahne ise ziyaretlerinden dolayı Vali Ali İhsan Su’ya şükranlarını sunarak, teşkilat mensuplarının bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla görevlerini sürdüreceğini ifade etti.

Vali Su’nun ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Oğuz Bavbek de eşlik etti.
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