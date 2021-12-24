Vali Su, dereceye giren öğrenciyi kabul etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Singapur’da düzenlenen ’Matematik Olimpiyatları’nda 5 dalda dereceye giren Yenişehir İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın’ı kabul etti.

Valilik makamda gerçekleşen ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve öğrenci velisi Gülşen Tan da hazır bulundu. Kabulde yaptığı konuşmada, çocukları ve gençleri geleceğin teminatı olarak nitelendiren Vali Su, ’Matematik Olimpiyatları’nda 5 dalda dereceye giren ikinci sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın’a, elde ettiği başarısının eğitim ve öğrenim hayatında da devam etmesini diledi.