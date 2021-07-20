Vali Su: "Bayramın güzelliklerini, sevincini hep birlikte paylaşalım, yaşayalım"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlaşmada Vali Su’ya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri ile il ve ilçe protokolü eşlik etti. Önce kamu görevliler ile bayramlaşan Su, ardından vatandaşlar ve basın mensuplarıyla bayramlaştı. Pandemi dolayısıyla belirli sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Su, sabah bayram namazını kıldıklarını ve akabinde vatandaşlarla pandemi kuralları çerçevesinde bayramlaştıklarını söyledi. Burada da halk bayramlaşmasını gerçekleştirdiklerini kaydeden Su, "Bu huzur ve güven ortamını bizlere bahseden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Bayramlar milli ve dini günlerimiz bizim için çok özel günlerdir. Bugünler bizim birbirimize daha fazla kenetlendiğimiz, birbirimize daha fazla kardeşlik bağları kurduğumuz güzel günlerdir. Bu vesileyle Kurban Bayramı da bunu sağlayacaktır" dedi.

"Bayramın güzelliklerini, sevincini hep birlikte paylaşalım, yaşayalım"

Bu bayramda kurban kesen ve kesmeyen vatandaşların olacağına vurgu yapan Su, "Mutlaka paylaşmak çok önemli. Yine bayram dolayısıyla büyüklerimizin gönüllerini, dualarını alalım. Küçüklerimizi sevindirelim. Varsa çevremizde, mahallemizde şehit ailelerimizi, gazilerimizi ziyaret edelim. Onların da gönüllerini alalım. Bayramın güzelliklerini, sevincini hep birlikte paylaşalım, yaşayalım. Bu duygularla vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Tabi şunu da unutmayalım. Bu bayramlaşmada pandemiden dolayı maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Yola çıkacak vatandaşlarımızı da ayrıca şunu söylüyorum. Mutlaka yol güzergahında trafik kurallarına mutlaka uyalım. Bir kere kemer takmadan yola çıkmayalım. Bunun dışında telefonla konuşmayalım, hız kurallarına uyalım ve uykusuz yola çıkmayalım. İnşallah yola çıkacakların da yolları açık olsun" diye konuştu.