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Vali Su, bayram namazını Muğdat Camii’nde kıldı
MERSİN VALİSİ ALİ İHSAN SU, KURBAN BAYRAMI NAMAZINI HZ. MİKTAD (MUĞDAT) CAMİİ’NDE KILDI. VALİ SU, NAMAZIN ARDINDAN MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA UYARAK VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI.
MERSİN 31.07.2020, 16:33
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MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı namazını Hz. Miktad (Muğdat) Camii’nde kıldı. Vali Su, namazın ardından maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak vatandaşlarla bayramlaştı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak eda edilen bayram namazında, Vali Su’ya İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de eşlik etti.
İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan bayram namazının ardından maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak cami cemaati ile bayramlaşan Su, cami çıkışında vatandaşları gönül selamıyla selamlayarak bir süre sohbet etti.
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