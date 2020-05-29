Vali Su, Bahçeci ailesinin acısını paylaştı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Dubai’de geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Dünya Bakliyat Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Hakan Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bahçeci’nin ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, acılarını paylaştı.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde ikamet eden Bahçeci ailesini evlerinde ziyaret eden Vali Su’ya, İl Müftüsü Şaban Kondi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ile MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da eşlik etti.

Vali Su’nun, Bahçeci ailesine sabır ve başsağlığı dileklerini ilettiği ziyarette, Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi.