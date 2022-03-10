Vali Su, Akdeniz Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, yapım çalışmaları devam eden Akdeniz Hükümet Konağı inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hükümet konağı inşaat alanını gezerek çalışmaları inceleyen Vali Su, değerlendirmelerde bulundu. İnşa alanında çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Su, Mersin’in çehresini değiştirecek kamu yatırımlarının hayata geçmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

7 bin 500 metrekare toplam inşaat alanında yapımına başlanan ve bin 500 metrekare oturum alanına sahip Akdeniz İlçe Hükümet Konağının bu yıl sonu itibariyle tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Vali Su’ya incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Kaymakam Muhittin Pamuk ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.