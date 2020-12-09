Vali Su, Ahmet Yeşil’in resim sergisini gezdi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, geçtiğimiz ay Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde açılan Ahmet Yeşil’in ‘Yer, zaman ve mekan’ adlı resim sergisini gezdi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte sergiyi gezen Vali Ali İhsan Su’ya, Kaymakamı Mustafa Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca eşlik etti. Vali Su, Ahmet Yeşil’in 1972 yılından bu yana yaptığı 72 eserinin yer aldığı ‘Yer, zaman ve mekan’ temalı resim sergisini gezerek eserleri tek tek inceledi.

“Tüm vatandaşlarımızın da şahsen bu sergiyi gezmelerini istiyorum”

Sergide eserleri çok beğendiğini ifade eden Vali Su, "Sanatçımızın sergisini gezdik, çok mutlu oldum. Gerçekten de çok orijinal ve muhteşem eserler meydana getirmiş. Sanat dünyamız için çok önemli bir kişi, tüm bireylere örnek bir şahsiyet, ilimizin yetiştirdiği çok değerli bir sanatçı. Ben kendisine bu güzel eserlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkana da bu güzel sergiyi gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın da şahsen bu sergiyi gezmelerini istiyorum” dedi.

“Sanatçılarımıza değer vermeye devam edeceğiz”

Sergiyi ziyaret eden Vali Ali İhsan Su ve beraberindekilere teşekkür eden Başkan Özyiğit, serginin yıl sonuna kadar ziyarete açık olacağını ifade etti. Özyiğit, pandemi nedeniyle ziyaretçileri randevulu olarak kabul edeceklerini de belirterek, "Mersin Valimiz Ali İhsan Su’ya sergimizi ziyaret ettiği ve bizleri onurlandırdığı için teşekkür ediyoruz. Ahmet Yeşil’in adını verdiğimiz Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde sergimizi açtık. Kentimize çok özel iki sanat galerisi kazandırdık. Ahmet Yeşil bunu fazlasıyla hak ediyor. Tüm dünyada ve sanat camiasında tanınan bir sanatçımız. Biz sanatçılarımıza değer vermeye devam edeceğiz. Önce onları biz onure edeceğiz ki, tüm dünyanın da takdirini kazansınlar. Yılsonuna kadar açık olacak sergimize Yenişehirli ve Mersinli tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Ancak pandemi nedeniyle ziyaretleri randevulu olarak kabul ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu orijinal eserleri, burada görmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Abdullah Özyiğit, Vali Ali İhsan Su’ya Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle hazırladıkları ve Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan ‘Benzemez kimse sana’ adlı albümü de hediye etti.