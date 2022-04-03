Vali Su: "AB projesi ile 5 okulda atölye kurduk"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, AB projesi ile 40 milyon TL’ye yakın parayla mesleki ve teknik okullardan 5 tanesinde atölyeler kurduklarını ve mevcut atölyelerin eksikleri varsa onları tamamlayarak modernize ettiklerini söyledi.

Mersin’de Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye’deki Mülteciler için Maddi Yardım Programı Fonu aracılığıyla finanse edilen ’Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi’nin (SEUP) sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Vali Ali İhsan Su’nun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Korkut Koçak, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, il protokolü üyeleri, il müdürleri, sektör temsilcileri ve eğitimciler katıldı.

İş gücü piyasasında yüksek talep alan işlerde Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere (GKAS) ve Türk öğrencilere (14-17 yaş) yönelik kapsayıcı kaliteli mesleki ve teknik eğitime erişimi arttırmayı hedefleyen projenin sektörel buluşma toplantısında konuşan Vali Su; “Şuanda ikinci etabı yürütülen projeyle ülkemizin en önemli konularından biri olan mesleki ve teknik eğitimle sanayi kuruluşlarımızın, fabrikalarımızın ve diğer meslek gruplarımızın eleman ihtiyacını karşılayacağız” dedi.

Vali Su, şöyle devam etti; "Avrupa Birliği projesi ile ilimizdeki 5 okulumuzda 40 milyon TL’ye yakın parayla mesleki ve teknik okullarımızdan 5 tanesinde atölyeler kurduk, mevcut atölyelerin eksikleri varsa onları tamamladık, modernize ettik ve gerçekten çok güzel bir hale getirdik. Burada eğitim görecek olan çocuklarımızın bu anlamda sosyal ihtiyaçları karşılayacak destekler sağlanmış oldu."

Toplantı, gerçekleştirilen konuşmaların ardından projenin tanıtımı ve karşılıklı görüş alışverişi ile sürdü.