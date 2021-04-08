Vali Su: “484 projenin toplam yatırım tutarı 23 milyar lira”

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, il genelinde yürütülen 484 projenin toplam yatırım tutarının 23 milyar lira olduğunu belirterek, 2021 yılı ödeneği olan 3,5 milyar liranın 442,5 milyon lirasının harcandığını ve yüzde 12,41’lik gerçekleşme sağlandığını söyledi.

Mersin İl Koordinasyon Kurulunun 2021 Yılı 2. Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, bölge müdürleri, il müdürleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“484 projenin toplam yatırım tutarı 23 milyar lira”

Vali Su, toplantıda yaptığı konuşmada, yatırımların etkin, verimli ve rasyonel bir şekilde sürdürülmesini amaçladıklarını dile getirerek, “İlimizde yürütülmekte olan 484 işin toplam proje tutarı 23 milyar 92 milyon 779 bin 554 liradır. 3 milyar 565 milyon 597 bin 970 lira olan yıl ödeneğinin 442 milyon 664 bin 417 lirası harcanarak yüzde 12.41’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Çalışmalarımız etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Pandemi sürecinde de ilimiz açısından önem arz eden bu yatırımlarımızı, hassasiyetlerimize dikkat ederek hızlı bir şekilde devam ettirmeye gayret edeceğiz. Ben inanıyorum ki, bu yılın sonunda da ilimizde çok önemli yatırımları hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Toplantı, kamu kurum ve kuruluşlarının devam eden projeleriyle ilgili sunum yapmaları ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.