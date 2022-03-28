Vali Su, 21 Mart Hz. Ali’nin Doğum Günü ve Sultan Nevruz anma etkinliğine katıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, 21 Mart Hz. Ali’nin Doğum Günü ve Sultan Nevruz anma etkinliğine katıldı. Vali Su, Nevruz Bayramının tüm dünyada barışa vesile olmasını diledi.

Mersin Cemevi’nde, 21 Mart Hz. Ali’nin Doğum Günü ve Sultan Nevruz Anma Etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Vali Su’nun yanı sıra Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Alpay Antmen, Hacı Özkan ve Cengiz Gökçel, Yenişehir İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, ilçe belediye başkanları, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Hasan Kılavuz, il protokolü üyeleri, farklı inanç temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Alevi Dedesi Erdoğan Sevin tarafından gülbeng verilmesiyle başlayan etkinlik, nevruz ateşinin yakılması, semah dönülmesi ve Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Hasan Kılavuz’un yaptığı konuşma ile devam etti. Yaptığı konuşmada programa katılan herkese teşekkür eden Başkan Kılavuz, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Programda yaptığı konuşmasına, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Vali Su ise “Tarihten günümüze bayramlar bizim için çok özel günlerdir. İşte bu özel günlerden bir tanesi de Nevruz Bayramı. Yeni gün olarak da ifade edeceğimiz bu Nevruz Bayramını ben de en kalbi duygularımla kutluyorum. Hazreti Ali efendimizin de doğduğu gün olarak ayrıca bir özellik kazanıyor. Nevruz, bizi birbirimize, bütünleştiren, birlikte kardeşliğimizi simgeleyen bir gündür. Nevruz Bayramı, tüm dünyada barışa ve esenliğe, bizim de birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da pekiştirmesine vesile olmasını diliyorum” dedi.

Etkinlikte, Türk Halk Müziği korosu da bir konser verdi.