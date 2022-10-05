Vali Pehlivan: "Yurtlarımızın kapasitesini yüzde 100’ün üzerinde arttırdık"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte geçen yıl 8 olan öğrenci yurdu sayısının bu yıl 15’e çıkarıldığını belirterek, "Bu yıl yurt başvurusunda bulunan 4 bin 217’si kız, 3 bin 473’ü erkek olmak üzere toplam 7 bin 690 öğrencinin tamamının yurtlara yerleştirdik" dedi.

Pehlivan, beraberinde Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile birlikte Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Burada öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etme fırsatı bulan Vali Pehlivan, öğrencilerin müzik dinletisine de ortak oldu.

Pehlivan incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, öğrencileri mutlu ve güler yüzlü görmenin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "Bu mutluluk elbette ki başta, yurtlarda barınmak isteyen üniversite öğrencilerimizin hepsinin yurtlarımıza yerleştirilmiş olmasından kaynaklanıyor. Devletimizin imkanlarından faydalandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamda desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza ilimiz adına, gençlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Mersin’de bu yıl yurtlarda kalmak için başvuran bütün öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayan Pehlivan, "Gerek merkezde, gerek ilçelerimizde yurtta kalmak isteyen bütün öğrencilerimiz yerleştirilmiştir. Bu sene ilk defa gelenlere tabi öncelik verdik. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl girememiş olan öğrencilerimize de yine yurtlarımızda imkanlar sağlandı. Biraz önce yurdumuzun kampüsünü gezdik. Odalarımızda herhangi bir problem yok. Tefrişatı, donanımı sağlanmış durumda. Bunun yanında sosyal tesisleri genişletiyoruz. Spor salonlarımız var. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğümüzle iş birliği halinde, 20 ayrı branşta da kurslar veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt sayısı 15’e yükseldi

Mersin’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdu sayısının 8’den 15’e çıkarıldığı bilgisini veren Vali Pehlivan, bu yurtlarda 12 bin 953 yatak kapasitesine ulaşıldığını, geçen sene hizmet veren 8 yurdun toplam yatak kapasitesinin ise 6 bin 593 olduğunu kaydetti. Bu yıl yüzde 100’ün üzerinde yatak kapasitesi artışının sağlığını ifade eden Pehlivan, 8 yurda ek olarak bu sene 5 yurdun kiralama yöntemi ile 1 yurdun tahsis yöntemi ile ve 1 eski yurdun ise bakım ve onarımdan geçirilerek hizmete alındığını belirtti.

"Öğrencilerin yüzü gülünce, bizim de yüzümüz gülüyor"

Bu yıl yurt başvurusunda bulunan 4 bin 217’si kız, 3 bin 473’ü erkek olmak üzere toplam 7 bin 690 öğrencinin tamamının yurtlara yerleştirildiğini söyleyen Vali Pehlivan, "Mutluyuz, yüzümüz gülüyor. Çünkü öğrencilerimizin yüzü gülüyor. Gençlerimiz, dünümüzün olduğu gibi bugünümüzün ve yarınlarımızın güvencesi, teminatı. O yüzden biz gençlerimizi en iyi şekilde yetişmeleri, gerek okullarında en iyi şekilde eğitim almaları, gerek barınma alanlarında da en uygun şartlarda barınabilmeleri hakikaten devletimiz için, hükümetimiz için, bakanlıklarımız, başta Gençlik Spor Bakanlığımız için, valiliğimiz ve ilgili bütün birimlerimiz için ve hepimiz için büyük bir sorumluluk. Ve bu sorumluğun da gereğini yerine getirmek için inanın arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz takip içindeyiz, takip ediyoruz. Bundan sonra da bu takibimizi sürdüreceğiz. Sizlerin en iyi ortamlarda zaman geçirmesi, sosyal anlamda da güzel vakitler geçirmesi, sporunu yapabilmesi, müzik, resim ve benzeri sanat dallarında gene kendilerini yetiştirmesi çok önemli" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar güzel yurtlara sahip olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Ve dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar öğrencilerimiz bu yurtlarda barındırılıyor. Geçmişe kıyasla biz de hepimiz öğrenci olduk. Çok çok daha iyi şartlardayız. Ama şunu biliyoruz. Gençlerimiz, öğrencilerimiz her şeyin en güzeline layık. Çünkü bunları en iyi şekilde yetiştirmemiz demek ülkemizin, güzel Türkiye’mizin daha güçlü yarınlar adına umut ışıklarını çoğaltmak ve bu anlamda ülke olarak da devlet olarak da millet olarak da özgüvenimizin daha da artması, geleceğe çok daha güvenle bakmamız anlamına geliyor" dedi.