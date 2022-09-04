Vali Pehlivan, Yeni Mersin İdman Yurdu’nun ilk maçını izledi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2022-2023 sezonunda 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu Takımını, Amasya Spor ile oynadığı ilk maçını tribünden izledi.

Mersin Stadyumu’nda müsabaka öncesinde Mersin İdman Yurdu soyunma odasında futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Vali Pehlivan, “Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Sezonun ilk maçında sizlere destek için buradayız. Heyecanla sizi izleyeceğiz. Mersinli hemşehrilerimizle birlikte sizlere destek olacağız. Siz de birbirinize güvenin, inanın, birbirinize destek olun, güzel bir takım oldunuz, gururla sizleri izlemeye devam edeceğiz, hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Akabinde, maçı izlemek üzere tribündeki yerini alan Vali Pehlivan, maç sonunda, sezonun ilk müsabakasında Amasya Spor’u 2-1 yenmeyi başaran Yeni Yeni Mersin İdman Yurdu takımını tebrik etti, başarılarının artarak devamını diledi.