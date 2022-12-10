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Vali Pehlivan yaralı polisi hastanede ziyaret etti
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana gelen olaya müdahale ederken yaralanan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ebubekir Memiş’i, tedavi gördüğü Tarsus 75. Yıl Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
MERSİN 10.12.2022, 14:27
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana gelen olaya müdahale ederken yaralanan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ebubekir Memiş’i, tedavi gördüğü Tarsus 75. Yıl Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Yaralı polis Memiş’in sağlık durumu hakkında Hastane Başhekimi Op. Dr. Sadık Emre Direk ’ten bilgi alan Pehlivan, Ebubekir Memiş’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Pehlivan’a ziyaretinde Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve ilçe kurum müdürleri eşlik etti.