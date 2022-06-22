Vali Pehlivan: “Vali de marangoz da olsanız mesleğinizi hakkını vererek yapmalısınız”

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, hangi meslekte olursa olsun işini severek yapmanın önemini vurgulayarak, “Vali de olabilirsiniz, marangoz da. Önemli olan ne meslekle uğraştığınız değil, o mesleği en iyi şekilde, hakkını vererek yapıyor olmanızdır” dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Eğitimci-Yazar Yıldırım Alkış’ın ‘Yönetim Becerileri’ isimli konferansına katıldı. Yenişehir Proje İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa, Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile imam hatip liseleri meslek dersleri öğretmenleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri katıldı.

“Ya sevdiğin işi yapacaksın ya da yaptığın işi seveceksin”

Vali Pehlivan, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, anne ve babalardan sonra çocukları hayata hazırlayan, rehberlik ve önderlik eden öğretmenlerin, sadece okul sıralarında değil, hayatın her alanında feyiz alınabilecek değerler olduğunu söyledi. Pehlivan, “Hepimiz hayatımızda belli dönemlerden geçerek belli meslek gruplarına yöneldik. Sahip olduğumuz mesleklerde başarılı olmanın sırrı ise ya sevdiğin işi yapacaksın ya da yaptığın işi seveceksin. Hele ki, idealindeki mesleği yapıyorsan onun hakkını vermelisin. Vali de olabilirsiniz, marangoz da. Önemli olan ne meslekle uğraştığınız değil, o mesleği en iyi şekilde, hakkını vererek yapıyor olmanızdır; çünkü gönüllere hitap ederseniz, zihinlere de hitap edebilirsiniz. İnsanı kazanabilme yolu işte oradan geçiyor. Tabii biz bunları kıymetli öğretmenlerimizden öğrendik. Sizler de kıymetli öğrencilerimizi bugün bu minvalde yetiştiriyorsunuz” diye konuştu.

Hayat boyunca iletişim kanallarını kapatmamak gerektiğinin altını çizen Pehlivan, “Hayat gelişiyor, değişiyor. İlk insandan son insana kadar değişen elbette ki çok şey var ama özdeki bizi biz yapan insani değerlerimiz. Bu değerleri muhafaza etmeli ve bir bütün olarak görmeliyiz, bu doğrultuda yaşamalıyız. Geçmişi asla göz ardı etmeden köklerimizden beslenmeliyiz. Bu vesileyle Yıldırım Alkış hocamıza da ilimize geldikleri ve bu güzel konferansta bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın da bir konuşma yaptığı program, Alkış’ın ‘Yönetim Becerileri’ konferansı ile devam etti.