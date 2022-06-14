Vali Pehlivan: “Tüm ekiplerimiz teyakkuzda”

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin’de peş peşe kuvvetli yağış uyarılarının yapılmasının ardından tüm ekiplerin teyakkuza geçtiklerini ve 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış beklentisine yönelik uyarıları doğrultusunda İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, gece yarısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplandı. 112 Acil Çağrı Merkezinde oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezinde, 23 çalışma grubunda yer alan kurumların temsilcileriyle saat 00.30’da durum değerlendirmesi yapan Vali Pehlivan, kurul üyelerinden riskli bölgeler, alınan tedbirler ve mevcut durum hakkında detaylı bilgiler aldı.

“Tüm ekiplerimiz teyakkuzda”

Vali Pehlivan, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış uyarısı doğrultusunda İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun dün sabahtan itibaren çalışmalarına başladığını söyledi. Pehlivan, “Yağışların sebep olabileceği olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için tüm ekiplerimiz 13 Haziran Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle teyakkuz haline geçti ve çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüyor. Bu gece de sahada incelemelerde bulunduk ve hemen ardından, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezinde 23 çalışma grubunda yer alan kurumların temsilcileriyle bir durum değerlendirmesi yaptık. Bu saat itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezimize yağışlara bağlı olarak 24 maddi hasar ihbarı geldi. Ekiplerimiz, hasar ve zarar tespit çalışmalarına başladı. Kurul üyelerine ve sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür ediyor, yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.