Vali Pehlivan, tarihi yapılardaki restorasyon çalışmalarını inceledi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde tarihi yapıların restorasyonu yoluyla gerçekleştirilen sokak sağlıklılaştırma çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Pehlivan, incelemeleri çerçevesinde Hadra Hamamı Kültür ve Sanat Evi’nde yürütülen çalışmalar ve faaliyetler ve ihtiyaç duyulan ilave restorasyon projesi hakkında Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener ve Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar’dan bilgiler aldı.

1903 yılından 2000’li yıllara kadar hamam olarak hizmet veren, ismini yapılmasında büyük katkıları olan Kaptan Mehmet Hadra’dan alan, eski Mersin evlerinin olduğu Kiremithane Mahallesi’ndeki 119 yıllık tarihi Hadra Hamamı, Mersin Valiliği ve Akdeniz Belediyesi tarafından restore edildikten sonra Hadra Hamamı Kültür ve Sanat Evi’ne dönüştürülmüştü.