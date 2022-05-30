Vali Pehlivan, spor tesislerinde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgiler aldı.

Ziyaretlerde Vali Pehlivan’a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve ekibi eşlik etti. İlk olarak Türkiye Yüzme Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve 21 kulüpten 184 sporcunun katılım sağladığı "Performans Tespit Müsabakaları" devam eden olimpik yüzme havuzunda incelemede bulunan Vali Pehlivan, yapılan faaliyetler ve devam eden müsabaka hakkında tesis amirleri Halid Kaplan, Önder Arı ve yetkililerden bilgiler aldı.

Daha sonra Mersin Stadyumu’nu ziyaret ederek, incelemelerde bulunan Pehlivan, stadyumdaki Mersin İdmanyurdu’nun mazide kalan pek çok değerli anısını, o günkü hisle kalplere taşımayı hedefleyen Mersin İdmanyurdu Müzesi’ni gezerek, anı defterini imzaladı. Anı defterine Pehlivan, "Ülkemizin en köklü spor kulüplerinden biri olan Mersin İdmanyurdu’nun tarihi geçmişini bugünlere ve yarınlara taşımak maksadıyla kurulmuş olan bu güzel müzeyi ziyaret etmenin memnuniyetini ve mutluluğunu yaşadım. Müzeyi gezdiğimizde kuruluş tarihi olan 1925 yılından itibaren elde ettiği başarıları ve kulübün içinde yer alanları yad etme fırsatı elde ediyorsunuz. İlimizin simge kulübü Mersin İdmanyurdu’nun bünyesinde gerek sporcu gerek antrenör gerekse yönetici olarak görev yapmış, değişik kademelerinde görev almış, destek sağlamış ve kulübe gönül vermiş, olanlardan ebediyete intihal edenleri rahmetle, hayatta olanları şükranla yad ediyorum. Müzenin kurulmasında emeği geçen bütün kişi, kurum ve kuruluşları kutluyorum” yazdı.

Stadyum içerisinde incelemeler yapan Pehlivan, daha sonra 2-4 Haziran tarihleri arasında Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan "Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik Akdeniz Gençler Şampiyonası" hazırlıklarının devam ettiği Mersin Cimnastik Salonu’nda incelemelerde bulunarak, tesis amiri Nihan Adıyaman’dan bilgiler aldı.