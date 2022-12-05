Vali Pehlivan, Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, insanlığın binlerce yıllık tarihine tanıklık etmiş, kentin sahip olduğu en kadim yerleşim yerlerinden biri olan, Mezitli ilçemizdeki ’Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu.

Mezitli’deki Soli Pompeiopolis Sütunlu Cadde kazı alanını inceledikten sonra, Roma dönemine ait önemli limanlardan biri olduğu tespit edilen Soli Pompeiopolis Antik Limanı kazı alanını gezerek tarihi kalıntıları yerinde inceleyen Vali Pehlivan, burada yürütülen rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları hakkında, Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Kazı Alanı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Kaplan’dan bilgiler aldı.

Vali Pehlivan’a eşi Yıldız Pehlivan ve çocukları da eşlik etti.

İzleri milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara uzanan antik kentin, sütunlarının bir kısmı bugüne kadar korunmuş, sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturuyor.