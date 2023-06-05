Vali Pehlivan, sergiye katıldı
MERSİN VALİSİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, EŞİ YILDIZ PEHLİVAN İLE BİRLİKTE MERSİN’İN GEÇTİĞİMİZ YIL TÜRK ÇAĞDAŞ SANATINA DESTEK VERMEK AMACIYLA 32 SANATÇININ KATILIMIYLA DÜZENLENEN ARNİCA ART LAND SANAT ÇALIŞTAYINDA ÜRETİLEN VE SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULAN 80’İ AŞKIN ESERİN SERGİLENDİĞİ 'ARNİCA ARTLAND 1. SANAT ÇALIŞTAYI SERGİSİNE' KATILDI.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 80’den fazla eserin yer aldığı sergiye katıldı
Vali Ali Hamza Pehlivan, geçtiğimiz yıl Türk çağdaş sanatına destek vermek amacıyla 32 sanatçının katılımıyla düzenlenen bir sanat çalıştayında üretilen ve sanatseverlerin beğenisine sunulan 80’i aşkın eserin sergilendiği birinci sanat çalıştayı sergisine katıldı.
Mersin Güzel Sanatlar Galerisinde düzenlenen sergiyi gezmeden önce açıklamalarda bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, sanatın insanların yaşamında da toplumsal yaşamda da çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Toplumları ayakta tutan maddi unsurlar da olduğunu, bununla birlikte sanat faaliyetleri ve sanat eserlerinin de toplumların devamlılığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, "Kendi medeniyetinden ve filizlendiği topraktan beslenen, milli ve manevi değerlerine atıfta bulunan, gelenekten geleceğe, gelenekten ulusala, gelenekten evrensele doğru yol alan sanat faaliyetleri elbette ki toplum nezdinde daha da kalıcı olur.
Sanat, duyguyu yansıtır. Sanat, düşünceyi yansıtır. Sanat, evrensel nitelik taşıyan hasretleri yansıtır. Sanat zaman zaman sitemleri de yansıtır" dedi.
Her insanın mutlaka sanatla, sporla ilgilenmesi gerektiğine dikkat çeken Pehlivan, "Mersin ilimiz cennet misali güzel Türkiye’mizin en güzel illerinden birisi. İlimize birçok şey yakışıyor. Birçok sektörü de içinde barındırıyor. Tarım, sanayi, turizm yakışıyor. Bununla birlikte ilimize sanat faaliyetleri de yakışıyor" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ve beraberindekiler ile birlikte, sergiyi gezerek sergilenen eserler hakkında çalıştay Direktörü Denizhan Özer’den bilgi aldı.
Sergiyi gezdikten sonra anı defterini imzalayan Vali Pehlivan, sanatseverlerle bir süre sohbet etti.