Vali Pehlivan, sergiye katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 80’den fazla eserin yer aldığı sergiye katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan, geçtiğimiz yıl Türk çağdaş sanatına destek vermek amacıyla 32 sanatçının katılımıyla düzenlenen bir sanat çalıştayında üretilen ve sanatseverlerin beğenisine sunulan 80’i aşkın eserin sergilendiği birinci sanat çalıştayı sergisine katıldı.

Mersin Güzel Sanatlar Galerisinde düzenlenen sergiyi gezmeden önce açıklamalarda bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, sanatın insanların yaşamında da toplumsal yaşamda da çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Toplumları ayakta tutan maddi unsurlar da olduğunu, bununla birlikte sanat faaliyetleri ve sanat eserlerinin de toplumların devamlılığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, "Kendi medeniyetinden ve filizlendiği topraktan beslenen, milli ve manevi değerlerine atıfta bulunan, gelenekten geleceğe, gelenekten ulusala, gelenekten evrensele doğru yol alan sanat faaliyetleri elbette ki toplum nezdinde daha da kalıcı olur.

Sanat, duyguyu yansıtır. Sanat, düşünceyi yansıtır. Sanat, evrensel nitelik taşıyan hasretleri yansıtır. Sanat zaman zaman sitemleri de yansıtır" dedi.

Her insanın mutlaka sanatla, sporla ilgilenmesi gerektiğine dikkat çeken Pehlivan, "Mersin ilimiz cennet misali güzel Türkiye’mizin en güzel illerinden birisi. İlimize birçok şey yakışıyor. Birçok sektörü de içinde barındırıyor. Tarım, sanayi, turizm yakışıyor. Bununla birlikte ilimize sanat faaliyetleri de yakışıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ve beraberindekiler ile birlikte, sergiyi gezerek sergilenen eserler hakkında çalıştay Direktörü Denizhan Özer’den bilgi aldı.

Sergiyi gezdikten sonra anı defterini imzalayan Vali Pehlivan, sanatseverlerle bir süre sohbet etti.