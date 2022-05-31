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Vali Pehlivan, Sayköy’de vatandaşlarla buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesine bağlı Sayköy Mahallesinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

MERSİN 31.05.2022, 10:23
Vali Pehlivan, Sayköy’de vatandaşlarla buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesine bağlı Sayköy Mahallesinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

Vali Pehlivan, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin otoban bağlantı yolunda yaptığı incelemelerin ardından yol üstünde bulunan Sayköy Mahallesinde kahvehaneye uğrayarak, mahalle sakinleriyle çay içerek sohbet etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen sohbette Vali Pehlivan, vatandaşların görüş ve taleplerini de dinleyerek, Mersin’de yürütülen yatırımlar, çalışma ve faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Mersin’de başladığı görevinin ilk günlerinde kendilerini ziyaretinden çok memnun ve mutlu olduklarını belirten mahalle sakinleri, Vali Pehlivan’a görevinin hayırlı olmasını diledi.

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