Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, ‘Kültürel Aktarımlar’ sergisine katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Ahmet Yeşil Sanat Galerisinde düzenlenen sergiye, Pehlivan çiftinin yanı sıra Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, sanatçı Ahmet Yeşil, öğrenciler ile sanatseverler katıldı. Pehlivan çifti ile beraberindekiler, tabloların yanı sıra yontu ve farklı tasarımlar ile Mersin’i çeşitli açılardan yansıtan fotoğrafların da yer aldığı sergiyi gezerek, sergilenen eserler hakkında küratör ve sanatçılardan bilgiler aldı. Sergide konuşan Vali Pehlivan, "Sanat, kültürümüzün çok önemli ve ayrılmaz bir parçası. Sanatla ilgilenmek, sanata yakın durmak, hangi mesleği yapıyor olursanız olun size değer katar, hayata lezzet katar. Bizler gibi yoğun çalışan insanlar için de aslında fiilen veya izleyici statüsünde sanatın belli ölçüde içinde olmaya çalışmak, dinlendirip dinginleştiriyor. Günlerin yoğunlukları içerisinde aslında bir nefes alma vesilesi oluyor. Bugün buradayız, yarın akşam da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Klasik Türk Müziği Korosu’nun programına ailece katılım sağlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Bu galerinin bu serginin temasının önemli bir de mesajı olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Tabii sanatçılarımız içinde bulunduğumuz kültürel yaşamdan, geçmişten bugüne esinlenirken bir yandan da kendilerinden de değer katarak bundan sonraki sürece katkı sağlamaya, eserleriyle kültüre zenginlik katmaya çalışırlar. İşte bu da geçmişten bugüne bugünden yarına köprü kurmayla oluyor. Bu bağlamda sanat ve sanatçılarımız önemli bir vazife görüyor. Hele ki toplumumuzun yaşam değerlerinden, milli ve manevi değerlerinden, köklerinden beslenen sanatın kültüre olan katkısı kalıcı oluyor. Ve biz nasıl geçmişte ortaya konulan eserleri takdirle izliyor, takip etmeye çalışıyor, öğrenmeye, idrak etmeye çalışıyorsak işte bugün ortaya konulan çalışmalar, hangi sanat branşında olursa olsun geleceğe ışık tutacak, gelecekte de nesiller tarafından iyilikle yad edilecektir diye düşünüyoruz. Bu duygularla emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Serginin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.