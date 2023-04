Vali Pehlivan: "Otizmli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ’Dünya Otizm Farkındalık Günü’ çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katılarak, "Sadece bugün değil her gün otizmli çocuklarımızın farkında olacağız, farkında olmalıyız. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de otizmli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmalara destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte Mersin Otizm Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde ’Dünya Otizm Farkındalık Günü’ çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda, otizmli öğrencilerin sergilediği şiir ve müzik dinletileri katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Renkli anların yaşandığı etkinlikte konuşan Pehlivan, "Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Çocuklarımız burayı çiçek bahçesine çevirdi. Sadece bugün değil her gün otizmli çocuklarımızın farkında olacağız, farkında olmalıyız. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de otizmli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmalara destek sağlamaya devam edeceğiz. Bu programı hazırlayan bütün öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Nice böyle güzel günlerde hep birlikte olmak dileğiyle. Çocuklar, her şey sizinle güzel, her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların arından tüm katılımcılar ile birlikte mavi renkli balonları gökyüzüne bırakarak otizme dikkat çekti. Program, otizmli çocuklar tarafından yapılan el işi ürünlerin bulunduğu el sanatları ve resim sergisinin gezilmesi ve günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.