Vali Pehlivan, ’obruk peyniri’ çıkarma etkinliğine katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Mut ilçesinde ’Kızılova yaylası obruk peyniri’nin mağaralardan çıkarılması etkinliğine katıldı.

Etkinliğe, Vali Pehlivan ve eşi ile birlikte Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın katıldı.

Mersin Valiliği destekleriyle, Mut Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde, koyun ve keçi sütünden hazırlanarak deri tulumlara basılan peynirler, Kızılova Yaylasındaki mağaralara yerleştirildikten sonra olgunlaşması amacıyla 5 ay bekletiliyor. Olgunlaşarak hazır hale gelen deri tulum peynirleri, mağaralardan çıkarıldıktan sonra Vali Ali Hamza Pehlivan ve heyet tarafından tadına bakıldı.

Hacıahmetli Kooperatif Başkanı Yunus Emre Kaya’dan Mut ilçesine has diğer ürünler ile obruk peynirinin üretim süreci ile ilgili bilgi alan Vali Pehlivan, üreticilere hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Kurtuluş-Çatalharman-Hacıahmetli mahalleleri başta olmak üzere buraya yakın bölgelerden getirilen sütlerle geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, üretimleri artırabilmek için Mersin Valiliği YİKOB destekleriyle Hacıahmetli Mahallesi’ndeki tesise dönüştürülen eski sağlık ocağında, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıp tulum haline getiriliyor. Daha sonra 1800 rakımlı yaylaya çıkarılan peynirler, soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralara indirilerek yaklaşık 5 aylık olgunlaşma süresinin tamamlanmasıyla bulundukları mağaralardan çıkarılıp satışa sunuluyor. 2022 yılında 50 ton süt işlenerek hazırlanan 7 ton deri tulum peyniri satışı gerçekleştirilerek üreticilerin ekonomisine değer katıldı.