Vali Pehlivan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ile bir araya geldi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mezitli ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin’in de katıldığı temasların ilk bölümünde Mezitli Belediyesine giden Vali Pehlivan, burada Başkan Neşet Tarhan ile bir araya gelerek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Tarhan, yapılan projeleri anlatarak, kentte yaşanan uyumun başka şehirlere de örnek olması gerektiğine vurgu yaptı.

Belediyeyi ziyaretin ardından Mezitli Down Kafe’de down sendromlu çocuklarla buluşan Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet, Başkan Tarhan’ın daveti üzerine Menderes Mahallesi’nde bulunan İçişleri Bakanlığı Eğitim Tesislerini ziyaret etti. Tesislerin durumunu her fırsatta gündeme getirdiğini söyleyen ve daha önce Ankara’ya giderek birçok yetkili ile görüştüğünü kaydeden Tarhan, Mersin ve ülke için çok önemli bir değer olan tesislerin çürümeye terkedildiğini ve yıllardır büyük sorun haline geldiğini söyledi. Başkan Tarhan, Vali Pehlivan’a tesisin kurtarılarak topluma kazandırılması için yaşanan süreci anlattı.

“Kültür Merkezinden misafirhanelere kadar tam teşekküllü olarak hazır bulunan tesisi çürümekten kurtarabiliriz” diyen Tarhan, “Gerekirse bizzat ben gidip tesisisin en uygun şekilde kullanımı ya da kamulaştırılması konusunda aracılık edebilirim. Planda kamu alanı olarak işaretli olan tesisler konusunda yapılan görüşmeler uyarınca Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyelerinin hisseleri kamulaştırılır ya da borçlarına karşılıklı mahsuplaştırılabilir. Her iki durumda da söz konusu parselin tamamı İçişleri Bakanlığına geçer ve halkın parasıyla yapılan bu tesisler halkın yararına kullanılabilir. Böylesi bir değer göz göre göre heba ediliyor. Vicdanen ve kenti yönetenler olarak buna gönlümüz razı olamaz” dedi.

Daha önce Başkan Tarhan ile bir araya geldikleri zaman tesis hakkında iletilen dosyayı inceldiğini aktaran Vali Ali Hamza Pehlivan, tesisin harekete geçmesi için gereken çabayı bizzat göstereceğini dile getirdi. Vali Pehlivan daha sonra Aratos kazı alanını ve Soli Pompeiopolis sütunlarını programına aldığını da ifade etti.