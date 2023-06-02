Vali Pehlivan, Mersin Vergi Dairesi Başkanlığında toplantı gerçekleştirdi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal ve daire müdürleriyle bir araya gelerek, yerine getirilen iş ve işlemler, vatandaşlara sunulan hizmetler ve yapılan denetimlere ilişkin değerlendirme yaptı.

Vali Pehlivan, Mersin Vergi Dairesi Başkanlığında, Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, grup başkanları ve vergi daire müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Pehlivan, Mersin genelinde yürütülen çalışmalar, mükelleflere sunulan hizmetler, vergi denetimleri ve ilgili diğer hususlarda hakkında Baysal’dan brifing aldı. Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı gelir kanunları, gelir kanunları usul ve tahsilat, mükellef hizmetleri, strateji ve hukuk ve ihtilaflı işler, denetim, insan kaynakları ve destek hizmetleri grup müdürlüğü ve Mersin genelinde 11 vergi dairesi ile 4 mal müdürlüğünde toplam 777 personel ile hizmet verildiği kaydedildi. Öte yandan Mersin genelinde, 101 bin 140 gelir vergisi, 22 bin 247 kurumlar vergisi ve 688 bin 285 motorlu taşıtlar vergisi mükellefinin bulunduğu belirtildi.