Vali Pehlivan: "MDTO’nun eğitim yatırımlarını takdirle karşılıyoruz”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Deniz Ticaret Odası’nın (MDTO) eğitim yatırımlarını takdirle karşıladıklarını belirterek, MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mersin Üniversitesi için inşa edilmekte olan Denizcilik Fakültesi’nin çok büyük ve önemli eğitim yatırımları olduğunu söyledi.

Mersin Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret eden Vali Pehlivan, MDTO Yönetimi ile kentteki eğitim yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Vali Pehlivan MDTO hizmet binasında Meclis Başkanı Jozef Atat ve MDTO Yönetim Kurulu tarafından karşılandı.

Ziyarette MDTO’nun çalışma ofisine girerek oda personeli ile bir süre sohbet eden Vali Pehlivan, daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Mersin Valisi Pehlivan’ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Cihat Lokmanoğlu, odanın faaliyetlerine ve projelerine ilişkin bilgi verdi.

“MDTO’nun eğitim yatırımlarını takdirle karşılıyoruz”

MDTO’nun eğitim yatırımlarını takdirle karşıladıklarını belirten Vali Pehlivan, MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mersin Üniversitesi için inşa edilmekte olan MDTO Denizcilik Fakültesi’nin çok büyük ve önemli eğitim yatırımları olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Türkiye’de mevcut iki deniz ticaret odasından birinin Mersin’de olması nedeniyle Mersin’in şanslı olduğunu dile getiren Pehlivan, bu şansı iyi değerlendirmek gerektiğini belirtti.

MDTO’nun deniz sporları ile deniz turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmaları hakkında da bilgi alan Pehlivan, daha önce görev yaptığı bölgede rafting sporu ile ilgili çalışmalar yaptıklarını, bu konuda Mersin Valiliği olarak MDTO ile birlikte çalışabileceklerini ve Türkiye Rafting Federasyonu yetkililerini bölgeye davet ederek kendilerinden de destek alınabileceğini kaydetti. MDTO’nun Taşucu’nda yapmayı planladığı yelken eğitimleri ile bölgede mavi yolculuk aktivitesinin başlatılmasına yönelik projelerini değerlendiren Vali Pehlivan, bu konuda ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını, bu çerçevede Taşucu’nda MDTO’ya bir bina tahsis edilmesi için destek vermeye çalışacaklarını ifade etti.

TOBB okullarının inşasına katkı veren kontrolörlere plaket

Toplantıda ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Mersin’deki eğitim yatırımları çerçevesinde Yenişehir ve Tarsus ilçelerine yaptırılan ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak Cihat Lokmanoğlu’nun gözetiminde inşa edilen okullar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Ali Hamza Pehlivan ile Başkan Cihat Lokmanoğlu, toplantının sonunda TOBB tarafından Mersin’e kazandırılan okulların inşa sürecinde görev üstlenen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın ile kontrolörler Oğuz Kökçü, Hüseyin Erkan, Hasan Ayaz, Mehmet Can Topak, Metin Atasoy, Cihan Aktaş, Osman Tank ve Ali İnce’ye,TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından gönderilen plaket ve hediyeleri takdim ettiler.

“Burada okuyacak öğrenciler çok şanslı”

Vali Pehlivan ve MDTO yönetimi, daha sonra MDTO’nun Mersin Üniversitesi kampüsünde yaptırmakta olduğu Türkiye’nin en modern ve en büyük denizcilik fakültelerinden biri olan ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kriterlerine uygun olarak inşa edilen Denizcilik Fakültesi binasında incelemelerde bulundu. Fakülte şantiyesinde Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı tarafından karşılanan Pehlivan, yetkililerden kaba inşaatı tamamlanan binaya ilişkin bilgi aldı. Fakültenin inşaat kalitesini çok beğendiğini ifade eden Pehlivan, burada okuyacak denizcilik öğrencilerinin çok şanslı olduğunu söyledi.