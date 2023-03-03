Vali Pehlivan, KYK Yurdundaki depremzedelerle bir araya geldi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, deprem bölgesinden Mersin’e gelen vatandaşları misafir edildiği KYK Yenişehir Erkek Yurdunda ziyaret ederek, buradaki depremzedelerle bir araya geldi.

Pehlivan, depremzede vatandaşlar ile görüşerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, depremde yaralananlara acil şifa, vefat eden yakınları için başsağlığı diledi. Pehlivan, yurtta misafir edilen depremzede vatandaşların sağlık, gıda, giyim, eğitim ve diğer tüm ihtiyaçlarına yönelik sunulan hizmetler ile ilgili Yurt Müdürü Mustafa Yıldız’dan bilgiler aldı.

Yeni doğan Çağan bebeği odasını da ziyaret eden Pehlivan, ailesine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.