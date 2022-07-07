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Vali Pehlivan, kuş üzümü temizleme ve paketleme tesisinde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçe programı çerçevesinde yörede özenle üretimi yapılan kuş üzümünün temizleme ve paketleme tesisinde incelemelerde bulundu.

MERSİN 07.07.2022, 12:27
Vali Pehlivan, kuş üzümü temizleme ve paketleme tesisinde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçe programı çerçevesinde yörede özenle üretimi yapılan kuş üzümünün temizleme ve paketleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Yıllık 2 bin ton üretimi ile Gülnar ilçesinin enleri arasına giren kuş üzümünün Çukurasma Mahallesi’nde 1 hektar alan üzerine kurulu temizleme ve paketleme tesisinde incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, yürütülen çalışmalar hakkında İlçe Tarım Müdürü Nazım Eken’den bilgiler aldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaretleri esnasında Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve Kuş Üzümü Tarımsal Kalkınma Kooperatif üyeleri de eşlik etti.

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