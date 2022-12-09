Vali Pehlivan, Kültür ve Sanat Evleri Buluşmalarına katıldı

Valisi Pehlivan, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ve Akdeniz Belediyesine bağlı 11 Kültür ve Sanat Evinde dikiş-nakış, okuma- yazma, kuaförlük, pilates, bağlama gibi alanlarda açılan kurslarda eğitim alan kadın kursiyerlerin katıldığı ’Demli Sohbetler’ programına katıldı.

Bu kursların, meslek edindirmeden sanatsal faaliyetlere kadar birçok eğitim, kültür ve sosyal içerikli faaliyetleri içerdiğini kaydeden Vali Pehlivan, "Mersin ili olarak bu kurslar konusunda bütün kurumlarla iş birliği yapmak suretiyle ülke genelinde en çok rakama ulaşan illerin başında geliyoruz. Bu kursların bir kısmını Akdeniz ilçemizde hayata geçirmemizdeki işbirliği ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İçinizden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işi usta öğreticilik seviyesine kadar ilerletenler olacaktır. Burada küçük çocuklarımızı gördüm. Çok da mutlu oldum. Çocuklarınızla beraber buralara gelebiliyor olmanız da ayrıca önemli. Burada sağ olsun Belediye Başkanımız kreş ortamı da sağladığı için çocukları da beraberinizde getirebiliyorsunuz. Neresinden bakarsak bakalım hakikaten önemli kıymetli faaliyetler" diye konuştu.

"Akdeniz’de huzur iklimi hakim"

Akdeniz ilçesinin Mersin’in en kadim yerleşim birimlerinden birisi olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, "Biz kentin tarihine baktığımızda, Mersin’in gelişim sürecine baktığımızda, Akdeniz ilçemizin çok önemli bir payı olduğunu görüyoruz. Belki geçmişte birtakım sıkıntılar, göç dalgalarından kaynaklı sıkıntılar yaşandı ama bunlar çok şükür aşıldı. Şu anda mahalleleriyle birlikte Akdeniz ilçemizde huzur iklimi hakim, güvenlik iklimi hakim ve bu huzur iklimi bütün faaliyetlere de olumlu derecede yansıyor. Burada tabii belediyemizin, belediye başkanımızın, ekibinin, kaymakamımızın, kamu kurumlarımızın sivil toplum ve vatandaşlarımızla iletişim içinde, dünden bugüne devam ettirdiği çalışmaların, faaliyetlerin çok büyük payı olduğu gibi siz hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin de payı çok büyüktür. Çünkü siz insani ilişkileri, komşuluk ilişkilerini, mahalle paylaşma zeminini yaşattıkça, bu huzur iklimi daha da iyi noktalara geliyor, gelecektir. Sizler özellikle hanım kardeşlerimiz olarak aileleri ayakta tutuyorsunuz. Çocuklarınızı yetiştiriyorsunuz sizlerin bu emeği topluma da yansıdığı nispette işte toplumumuzda daha huzurlu, daha güvenli hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"Devletin birimleri vatandaşlarımız için var"

Devletin ve devletin birimlerinin, vatandaşlar için olduğunu kaydeden Pehlivan, "Biz de kamu görevlileri olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek için bu yola çıkmış, görevlendirilmiş, görev ifa etmeye çalışan kardeşleriniziz. Kamuya bağlı olan bütün birimler sizlerin hizmetinizdedir. A’dan z’ye kapıları sizlere açıktır. Açık olmaya da devam edecektir. Sizlere hizmet etmekten ve her geçen gün de hizmet kalitesini inşallah daha yukarılara çıkarmaktan ziyadesiyle memnuniyet duyarız. Yani sizlerin memnuniyeti, mutluluğu bizleri çok daha fazla mutlu edecektir" şeklinde konuştu.

"Yatırımları yakından takip ediyoruz"

Mersin Millet Bahçesinin yaklaşık 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını hatırlatan Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Sizlerin, Mersin, Akdeniz ilçemizin hizmetine sunulmuş oldu. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanımıza bu hizmet özelinde ama ilimize tüm hizmet alanlarında sağlamış oldukları desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. İki gün önce Ulaştırma Bakanımız Mersin’deydi. Açılışlar yaptık, devam eden ulaştırma altyapı hizmetlerini etraflıca ele alma imkanımız oldu. Ulaştırmadan sağlığa, eğitime, sosyal hizmetlerden tarıma, gençlik spora kadar bütün alanlarda çok güzel hizmetler, sayısız hizmetler hayata geçmiş, geçmeye de devam ediyor. Yeni yatırımlar, yeni hizmetler ekleniyor. Bunların da birebir takipçisi oluyoruz. Burada temel amaç vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha da arttırmak, hayat şartlarını daha da iyileştirmek. Geleceğe ve gelecek nesillere daha müreffeh bir ortam bırakmak olduğunu ifade etmek isterim."