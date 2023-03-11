Vali Pehlivan: "Hiçbir öğrencimizi mağdur etmeyeceğiz"

Depremler sonrası teknik ekiplerin kentte bulunan kamu binalarında çalışma yaptığını belirten Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, " Özellikle okullarımızın depreme karşı dayanıklılık durumuna yönelik performans testleri yaptırdık. Teknik tespitlere istinaden bazı okullarımızı boşaltmak durumunda kaldık. Bu süreçte öğretmenlerimiz de dahil olmak üzere hiçbir öğrencimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Mersin’deki okullarla ilgili Vali Ali Hamza Pehlivan açıklamada bulundu. Bundan önceki yıllarda da her yıl ortalama 20 civarında okulun yenilendiğini belirten Vali Pehlivan, Mersin’de bin 365 okul olduğunu ifade etti.

Okulların ekseriya yıllar içerisinde Deprem Yönetmeliğine uygun hale getirildiğine değinen Pehlivan, "Bu konudaki çalışmalar, yatırımlar devam ediyor ve bütün okul binalarımızı standart yapıya kavuşturana kadar devam edecek. Mersin’e yakın illerde meydana gelen depremlerin etkisiyle binası eski okullarımızda hasarlar oluştu. Velilerimizden müsterih olmalarını, endişeye kapılmamalarını istirham ediyoruz. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi riske etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu nedenle onları binası sağlam okullara naklettik. Hasarlı hale gelen okullarımızın yerine yeni okullar yapmak ve öğrenci nakledilen okullardaki yoğunluğu gidermek için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde gerekli hazırlıklarımızı, raporlamalarımızı tamamladık, Milli Eğitim Bakanımızla görüşerek ihtiyaç ve taleplerimizi arz ettik, destek sözü aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle yeni projelerle, standartlara uygun yeni okullar inşa etmeyi sürdüreceğiz. Yeni okullarımızın inşaat süreci belli bir zaman alacağından dolayı öğrencilerimizi naklettiğimiz okullardaki yoğunluğu azaltmak için konteyner veya prefabrik okul ve sınıflar yapacağız. Öğretmenlerimiz de dahil olmak üzere hiçbir öğrencimizi mağdur etmeyeceğiz. Önceliğimiz, onların güvenli ortamlarda en iyi şekilde eğitim öğretimlerine devam etmeleridir" diye konuştu.