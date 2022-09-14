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Vali Pehlivan havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulundu.
MERSİN 14.09.2022, 10:31
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulundu.
Vali Pehlivan, temasları çerçevesinde terminal binası, havalimanının yolcu terminali, katlı otoparkı ve ilave tesislerinde devam eden çalışmaların son durumu hakkında yüklenici firma sahibi Süleyman Kozuva ve ilgili diğer yetkililerinden bilgiler aldı.
Vali Pehlivan’a incelemeler sırasında Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve ilçe protokol üyeleri de eşlik etti.
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