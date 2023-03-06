Vali Pehlivan, depremzedelerle buluştu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, deprem bölgelerinden kentte gelen ve KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Akdeniz ilçesinde bulunan Demirtaş Öğrenci Yurdunda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. Pehlivan, vatandaşlar ile görüşerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, depremde yaralananlara acil şifa, vefat eden yakınları için başsağlığı diledi. Vali Pehlivan, öğrenci yurdunda misafir edilen depremzede vatandaşların sağlık, gıda, giyim, eğitim ve diğer tüm ihtiyaçlarına yönelik sunulan hizmetler ile ilgili Demirtaş Öğrenci Yurdu Sorumlusu Süleyman Metin’den bilgi aldı.