Vali Pehlivan, depremzede aileleri ziyarete devam ediyor

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, deprem bölgesinden kentte gelen vatandaşları, misafir edildikleri yurtlarda ziyaret etmeye devam ediyor.

Yenişehir Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunu ziyaret eden Pehlivan çifti, vatandaşlarla görüşerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, depremde yaralananlara acil şifa, vefat eden yakınları için başsağlığı diledi. Vali Pehlivan, öğrenci yurdunda misafir edilen depremzede vatandaşların sağlık, gıda, giyim, eğitim ve diğer tüm ihtiyaçlarına yönelik sunulan hizmetler ile ilgili Yurt Sorumlusu Mustafa Yıldız’dan bilgi aldı.

Ziyarette Pehlivan çiftine Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanı İbrahim Güder, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir eşlik etti.