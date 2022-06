Vali Pehlivan: "Biz bütün gayretleri çiftçilerimizin emeği üzerine planlıyoruz"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, tarımda bütün gayretleri çiftçilerin emeği üzerine planladıklarını vurgulayarak, "Onlar olmasa, onların toprağa dokunuşu olmasa, onların toprağa sevgiyle yaklaşıp adeta nakış nakış işleyişi olmasa, bütün gayretler boşa. Karda, yağmurda, çamurda bu işleri yürüten çiftçilerimiz var. Hep birlikte gayret edip, onların emeğinin daha da değerlenmesi için gayret sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sektör Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde (AKİB) yapılan toplantıda, sektörün sorunları masaya yatırıldı. Burada konuşan Vali Pehlivan, bugün özellikle katılımcıları dinlemeye geldiğini söyledi. Yaklaşık 5 haftadır Mersin’de görev yaptığını belirten Pehlivan, "Elbette ki ilimizin bütün sektörleriyle görüşmelerimiz oldu. Her görüşmede konuların geneli, detayı ile ilgili bilgi sahibi olmamıza vesile oldu. Elbette ki 81 vilayeti olan ülkemizin her köşesi, her yeri kendine özel potansiyellere sahip. Mersin ilimizde Türkiye’mizdeki 81 vilayet içerisinde gerçekten birçok alanda, birçok sektörde önemli, güçlü potansiyellere sahip. İlgilenmeye de bilgi almaya da devam ettiğimiz tarım gibi gerek ilimizin ekonomisi gerek ülkemizin ekonomisi için hayati öneme haiz, her şeyden önce insanlığın, insanoğlunun yaşamını idame ettirmesi için hayata öneme haiz bu sektörle ilgili hasbihalde bulunmak, bilgi alışverişinde bulunmak, aynı zamanda da duygu alışverişinde bulunmak, bu konudaki beklentilerimizi dile getirmek ama ağırlıklı olarak tekrar söyleyeyim dinlemek için buradayız. El ele verdiğimiz sürece biliyoruz ki iyi olanlar daha iyi olacak, problem gibi gözükenlerde çözülecektir. 331 bin hektar alanlar ilimizde tarım yapılıyor. Gerçekten çok büyük bir iş, çok bereketli arazilere sahibiz. Çukurova zaten sadece Türkiye’de değil, dünyada en önemli tarım arazilerine sahip yerlerden birisi. Bir çok üründe öndeyiz. Mersin sadece Akdeniz’in değil ülkemizin inci, aynı zamanda öncü şehridir" diye konuştu.

"Bitkisel üretimde 10 üründe Türkiye birincisiyiz"

Tarım arazilerinde sulama imkanlarının olduğunun altını çizen Pehlivan, "Bitkisel üretimde 10 üründe Türkiye birincisiyiz. 17 üründe ise ülke ikincisiyiz. Dolayısıyla ikisini topladığınız zaman 27 üründe ilk iki sıradayız. Geçtiğimiz yıl yaş ve sebzede 3.2 milyar dolar ihracat miktarıyla ülkemize katkı sağlamışız. Türkiye’de bu alanda birinci sıradayız. Narenci ihracatında da ilk sıradayız. Burada da geçtiğimiz yıl 400 milyon dolarlık bir gelir elde etmişiz. Gayrisafi milli hasılaya da katkımız geçen yıl 17 milyar dolar. Buna hayvancılığı da katarsak il olarak 20 milyarın üzerinde il olarak sadece bu başlıklarda katkı sağlamış oluyoruz. İlimizde 900 bin küçük baş hayvan varlığına sahibiz. Köyde Yaşamam İçin Bir Sürü Sebebim Var projesiyle ilgili de artık somut adımları atıyoruz. Bugün onunla ilgili protokolü de imzalayacağız. Geldiğimiz ilde minimum 100 bin hayvan demiştik. İnşallah burada da minimum 100 bin hayvana ulaşırız. Yaş sebze ve meyve ihracatında geçen sene toplamda 1.5 milyon ton iken bu sene 6. ayda olmamıza rağmen 1.8 milyon tona ulaşmışız. Bu çok önemli artış" şeklinde konuştu.

"Bütün gayretleri çiftçilerimizin emeği üzerine planlıyoruz"

2000’li yılların başından bugüne kadar çiftçilere yaklaşık 2.2 milyar lira değişik başlıklarda destek verildiğini vurgulayan Pehlivan, "Biz bütün bu gayretleri devlet olarak, millet olarak çiftçilerimizin emeği üzerine planlıyoruz. Onlar olmasa, onların toprağa dokunuşu olmasa, onların toprağa sevgiyle yaklaşıp adeta nakış nakış işleyişi olmasa, bütün gayretler boşa. O yüzden burada temsilen bulunuyorum, gurur duyuyoruz hep birlikte. Biz buradayken çiftçilerimiz şu anda tarlada çalışıyorlar. Bu rakamları şöyle bir çırpıda sıralıyoruz ama bunun arkasında müthiş bir emek var, sabır var. Sabırla bu toprağı, bu tarlayı ekmek var, hayvanlara bakmak var. Karda, yağmurda, çamurda bu işleri yürüten çiftçilerimiz var. Bütün çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte gayret edip, onların emeğinin daha da değerlenmesi için gayret sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, bugüne kadar birçok sektör toplantısı yaptıklarını ve tarımın sorunlarını masaya yatırdıklarını ifade etti. Mersin’in yılın 12 ay tarım yapılan bir yer olduğuna vurgu yapan Abalı, "321 kilometre sahili olan, 10 üründe birinci olan, yaş ve sebze ihracatında Türkiye birincisi olan devasa büyük bir iliz. Çiftçisinden, üreticisinden, ihracatçısına kadar 12 ay hiç durmadan üretim yapan bir iliz. Bu yüzden bazı sorunlar olabiliyor. Bu sorunları da bugüne kadar çözmeye çalıştık. Her zaman çözüm odaklı çalıştık ve bugünden sonrada böyle çalışacağız" dedi.