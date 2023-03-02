Vali Pehlivan, AFAD Lojistik Merkezinde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, deprem bölgesinden gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan AFAD Lojistik Merkezinde incelemelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye’nin dört bir yanından kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum teşkilatları, iş adamları ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından gönderilen ayni yardımların koordine edildiği lojistik merkezinde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan’dan bilgiler aldı. Vali Pehlivan, yaşanan afet nedeniyle büyük bir birlik, beraberlik ve kardeşlik örneği sergileyerek bu yardımların toplanmasında emeği ve desteği olan resmi veya sivil bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.