Vali Pehlivan: "39 gemi ile gelen 242 yardım tırı afet bölgesine gönderildi"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yaşanan deprem felaketleri dolayısıyla dünyanın bir çok ülkesinden 39 gemi ile gönderilen 242 yardım tırının, Mersin Uluslararası Limanında karşılanarak hızlıca afet bölgesine sevkiyatının yapıldığını açıkladı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Uluslararası Limanını ziyaret ederek, Vali Yardımcısı ve Liman Mülki İdare Amiri İbrahim Küçük, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Osman Göllüce’den bilgi aldı. Vali Pehlivan, dünyanın bir çok ülkesinden 39 gemi ile gönderilen 242 yardım tırının limanda, karşılanarak hızlıca afet bölgesine sevkiyatının yapıldığını açıkladı.

Daha sonra Mersin Serbest Bölge Limanına geçen Vali Pehlivan, incelemelerde bulunarak, Mersin Serbest Bölge Müdürü Kutluhan Büyükyılmaz’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.