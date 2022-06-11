Vali Pahlivan, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu

Mersin Vali Ali Hamza Pehlivan, MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrencilerin yaptığı gösterileri izledi, projelerin sergilendiği alanı gezdi.

Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenler, okul idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Pehlivan’a, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz eşlik etti. Pehlivan, ilk olarak ‘Üreten Gençlik Projesi’ çerçevesinde öğrenciler tarafından yapılan ’ST-400’ isimli uçağın yapım aşamaları hakkında bilgiler aldı, ardından kokpite bindi. Vali Pehlivan daha sonra R3-D3 Mersin Robot Takımı’nca sergilenen robot gösterisini izledi.

Ardından öğrencilerin yıl boyunca yaptığı ürünlerin sergilendiği ‘Üreten Gençlik Proje ve Ürün Sergisi’nin açılışını gerçekleştiren Pehlivan, sergiyi gezerek öğrencilerin tasarladığı projeler hakkında bilgiler aldı. Burada yaptığı konuşmasında, gençlere olan güvenini ifade eden Pehlivan, gençlerin imkan sağlandıkça ürettiğini, kendilerini daha da geliştirdiğini ve becerilerine beceri kattığını söyledi.

Vali Pehlivan, meslek liselerinin Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde özel sektörün katkılarıyla çok güzel çalışmalar ortaya koyduğunu belirterek, “Bu çalışmalar ve elde ettikleri başarılar daha da artarak devam edecek. Siz değerli öğrencilerimiz de bu sıralarda kendinizi yetiştirerek nihayetinde önce ailenize, sonra ilimize, sonra ülkemize ve bütün insanlığa katkı sunacak eserler ortaya koyacaksınız. Bunun işaretini bugün burada ’Üreten Gençlik Proje Sergisi’nde gösterdiniz. Sizlerle gurur duydum” dedi.

Pehlivan, yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağlayan MTOSB’nin Türkiye’nin en modern, en gelişmiş OSB’lerinden biri olduğunu belirterek, “Kendinizi iyi yetiştirerek çalıştığınız kamu kurumuna veya özel sektöre değer katacaksınız. Teknolojik sahadaki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Burada TEKNOFEST’e katılan ekibimiz var, projelerimiz var. Bugün ülke olarak savunma sanayiinde yüzde 70-80 yerlilik oranını yakalamış durumdayız. Bu da buralarda atılan temeller üzerinden gerçekleşiyor. Devlet olarak da millet olarak da sizlerin yanındayız" diye konuştu.

Vali Pehlivan konuşmasının sonunda Başkan Tekli nezdinde tüm MTOSB yönetimine, okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.