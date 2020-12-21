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Uzm. Dr. Günaydın: "Fonksiyonel tıp reçetesi diyet, egzersiz, uyku, stres yönetimi”

Uzm. Dr. Fulya Günaydın, fonksiyonel tıbbın önemine dikkat çekerek, "Şu anda mevcut olan geleneksel tıbbın geleceğidir. Optimal sağlığa ulaşmak için bireysel, hasta merkezli, bilim temelli bir yaklaşımdır. Organ ya da tek bir sistem ile sınırlı kalmadan bütün vücut fonksiyonlarını ve etkileşimlerini bir arada değerlendiren bütünsel ve kişiye özel bir durumdur. Alternatif tıp değildir" dedi.

MERSİN 21.12.2020, 10:55
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Uzm. Dr. Günaydın: "Fonksiyonel tıp reçetesi diyet, egzersiz, uyku, stres yönetimi”

Uzm. Dr. Fulya Günaydın, fonksiyonel tıbbın önemine dikkat çekerek, "Şu anda mevcut olan geleneksel tıbbın geleceğidir. Optimal sağlığa ulaşmak için bireysel, hasta merkezli, bilim temelli bir yaklaşımdır. Organ ya da tek bir sistem ile sınırlı kalmadan bütün vücut fonksiyonlarını ve etkileşimlerini bir arada değerlendiren bütünsel ve kişiye özel bir durumdur. Alternatif tıp değildir" dedi.

Ortadoğu Hastanesi doktorlarından Fulya Günaydın, fonksinel tıp ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fonksiyonel tıpta hastalık kelimesi kullanmayı sevmediklerini kaydeden Günaydın, "Hastalık adlarıyla ilgilenmiyoruz. Bizim için tüm vücutta yaşanan bütün semptom ve bulgular değerli. Daha çok altta yatan sorunları bulmayı hedefliyoruz. Tabii ki çoğu zaman ilk aşamada devam eden tedaviyi kesmiyoruz ama bu arada kök nedenleri çözmeye çalışıyoruz. fonksiyonel tıbbın ana felsefesi hastalığın belirtilerini değil altta yatan kök nedenlerini tedavi etmektir. Klasik tıp organı tedavi ederken, fonksiyonel tıp organizmayı tedavi eder. Fonksiyonel tıpta amaç karın doyurmak ya da kalori saymak değil sağlıklı beslenmektir” diye konuştu.

Vücuttaki 8 temel fonksiyonun değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Günaydın, "Sindirim ve boşaltım sistemleri, dolaşım sistemi, hücresel iletişim ve endokrin sistem, biyotransformasyon, detoksifikasyon, inflamasyon dengesi ve immun sistem , enerji, oksidatif stres ve mitokondri, bütünsel yapı ve kas iskelet sistemi, mental-emosyonel ruh sağlığı. Vücudun 7 temel sistemindeki denge veya dengesizlik durumu, sizin sağlıklı veya hasta olmanızı, hayatınızı üstün iyilik haliyle ya da iyinin altında bir zihin ve beden sağlığı ile yaşamanızı belirler. Herhangi bir patolojik değişiklik başlamadan önce dokuda önce fonksiyonel ve biyolojik değişiklikler olur. Kronik hastalık olmadan önce arada bir süreç var ve o arada müdahale etmek önemlidir. Fonksiyonel tıp koruyucu hekimliği esas alır” şeklinde konuştu.

Fonksiyonel tıbbın 2 soru sorduğunu belirten Günaydın, “Birincisi bu hastanın kurtulması gereken bir fazlalık ya da sorun var mı? İkincisi bu hastanın optimal fonksiyonu için karşılanmamış bireysel bir ihtiyacı var mı? Fonsiyonel tıp yaklaşımında tedavide, hayat tarzı değişiklikleri, beslenme ve besin destekleri, çevresel toksik yükün yönetimi ve stres yönetimi olmak üzere 4 temel esasa dayanır. Fonksiyonel tıp reçetesi, diyet, takviye, egzersiz, uyku, stres yönetimi” ifadelerini kullandı.
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