Uzm. Dr. Demir: “Pandemi sürecindeki başarımızla gurur duyuyoruz”

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Özge Demir, pandemi sürecinde başarılı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Pandemi süreci öncesinde tüm altyapı çalışmalarını tamamladık. Covid-19 mücadele ekibi oluşturduk. Tüm çalışmalarımızın emeklerini pandemi sürecinde aldık. Birçok hastamızı şifa ile taburcu ettik” dedi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi, aldığı tedbirler ve uyguladığı sağlık çalışmaları ile pandemi sürecinde hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Özge Demir, yaptığı açıklamada, 13 yılını geride bırakan hastanenin, uzman kadrosuyla Mersin’de pandemi döneminde de en çok tercih edilen özel hastane olduğunu söyledi. Mersin’de antikor testlerini uygulayan ilk özel hastanelerden birisi olduklarını dile getiren Demir, pandemi sürecini tahmin ederek alt yapı çalışmasını günler öncesinden hazırladıklarını ifade etti. Demir, “Hastane olarak pandemi pik atağı öncesinde tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Hastalarımızın sağlığını ön planda tutmak amacıyla Covid tedavisinde kullanılan ek tıbbi cihaz donanım takviyesi yaptık. Hastane bilim kurulu oluşturduk. Hijyen ekipmanlarımızı tedarik ettik. Korona virüs tedbirlerini alan ilk sağlık kuruluşuyuz. Bu anlamda gururluyuz” dedi.

“Pandemi sürecinde şifa dağıttık”

Tüm üniteleri hazırlayarak korona virüsle mücadele ekibi kurduklarını belirten Demir, “Yoğun bakım ünitemizi hazırladık. Ekip olarak iyi bir çalışma yaptık. Gecemizi gündüzüme kattık, bizlere başvuran hastalarımıza şifa dağıttık. Sağlıkçıların öneminin bir kez daha ön plana çıktığı günlerde bizim de ödülümüz hastalarımızın iyileşmesiydi” diye konuştu.