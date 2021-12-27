Usta gazeteciler Mezitli kadın üretici pazarında

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi kadın üretici pazarları, birçok farklı alanda konukları ağırlamaya devam ediyor.

Bir program için Mersin’de bulunan usta gazeteci Uğur Dündar, ekonomist Meliha Okur ve gazeteci Mine Özbek Mezitli kadın üretici pazarında kahvaltı yaptı. Üretici kadınların ellerinden çıkan nefis yiyecekler ile yaptıkları kahvaltı sonrası Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’la pazarı gezerek kadınlarla sohbet eden Dündar, Okur ve Özbek, bol bol fotoğraf çektirdi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği Dündar, notlar alırken, ekonomist Melda Okur da kadınlarla mini söyleşiler gerçekleştirdi. Başkan Tarhan, pazarın kuruluş öyküsü, çalışma prensipleri ve giderek büyümesi ile ilgili bilgiler verdi. Üretici kadınlar da, çeşitli hediyeler vererek bol bol fotoğraf çektirdi.

Mezitli kadın üretici pazarlarında tezgah açan kadınların yakaladıkları başarıdan ve üretime olan katkılarından son derece etkilendiğini söyleyen Uğur Dündar, “Gerçekten benim için güzelliklerle dolu, çok özel anlar yaşadığım, çok güzel bir gün oldu. Türkiye bu güzel insanlarla gerçekten yaşanılası cennet bir ülke. Pazarda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlar için söylediği her şeyin ne denli doğru olduğunu burada da görme şansımız oldu. Mersinli, Mezitlili kadınların oluşturduğu, üretkenliğini ve daha da önemlisi neleri başarabileceğini gördük. Kadınların toplumun üretkenliğinde ve sağlıklı günlere yürümesinde ne denli büyük rolü olduğunu da yaşayarak gördük. Hepsini bu dirençlerinden ve başarılarından dolayı kutluyorum” dedi.

Kadınlar için önemli rol modellerden birisi olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu kadın üretici pazarında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Kadın üretici pazarlarımızda çok güzel işler yapan, hayallerini gerçekleştiren kadınlarımızı, ekranlarda severek izlediğimiz gazeteci dostlarımızla bir araya getirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Mezitli’de artık daha farklı hayaller kurmaya başlayan kadınlarımızın yakaladığı başarı ve özgüveni daha geniş kitlelere yaymak asıl hedefimiz olmalıdır. Mezitli’de ağırladığımız misafirlerimiz bu felsefemizi daha farklı yerlerdeki kadınlara ulaştırabilmemiz için aracılık etmekteler. Değerli gazetecilerimiz kadınlarımızın sesini ve dayanışma mesajlarını gittiği her yere taşıyacaktır" diye konuştu.