Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105177
ALTIN
377.566
DOLAR
6.8053
STERLİN
8.3422
EURO
7.4885

ÜRETİCİNİN EMEKLERİNE FIRTINA DARBESİ

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtınanın verdiği hasarın ön tespit çalışmasında 168 üreticiye ait 510 dekar seranın hasar gördüğü belirlindi.

ÜRETİCİNİN EMEKLERİNE FIRTINA DARBESİ

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtınanın verdiği hasarın ön tespit çalışmasında 168 üreticiye ait 510 dekar seranın hasar gördüğü belirlindi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:17
2013 Okunma
ÜRETİCİNİN EMEKLERİNE FIRTINA DARBESİ

Bayramın ilk günü başlayıp 2 gün devam eden fırtına, Erdemli ilçesinde bin 100 ile bin 400 rakım arasındaki seralarda hasara neden oldu. İlçe tarım ve orman müdürlüğünce fırtınanın verdiği hasarın belirlenmesi için ön tespit çalışması yapıldı.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ön hasar tespitinde ilçeye bağlı Yeniyurt, Küstülü, Tapureli, Veyselli, Yağda, Güneyli, Harfilli, Güzeloluk, Sarıkaya ve Sorgun mahallelerinde toplam 510 dekar serada hasarın meydana geldiğini belirledi. 168 üreticiden 8 çiftçiye ait seralarda hasarın büyük olduğu tespit edilen çalışmanın devam ettiği ifade edildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da seraları hasar gören üreticileri ziyaret etti. Başkan Tollu belediye imkanları ölçüsünde üreticilerin yanlarında olacaklarını söyledi. Tollu, "Erdemli'de bin rakımın üzerinde bulunan mahallelerimizde fırtınadan zarar gören çiftçilerimizle birlikteyiz. İnsanlarımız burada sebze meyve işiyle uğraşırlar. Buralar birazda rüzgara maruz kalan bölgeler olduğu için birçok çiftçimizin serasını rüzgar aldı. Çok ciddi bir zarar var" dedi.

"Gücümüz nispetinde üreticilerimizin yanındayız"

Bölgenin çalışkan üreticilerinin ülkenin kalkınmasına ciddi katkı sağladığını ifade eden Tollu, "Şu anda bu insanlarımız bu gelirlerinden mahrum durumdalar. Erdemli Belediyesi olarak çiftçilerimizle alakalı elimizden gelen her türlü imkanı seferber edeceğiz. Bu seraların yerine konması için elbette çakıl, çimento ihtiyacı var. Belediyemizin gücü nispetinde çiftçilerimize faydalı olmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Rüzgarla birlikte seramın havaya kalktığını gördüm"

Üreticilerden Mahmut Kaya da bayramın birinci günü meydana gelen fırtınadan serasının etkilendiğini ve bir bölümünün yıkılarak zarar gördüğünü belirtti. Serada tamirata başladıklarını anlatan Kaya, "Seramın rüzgarla birlikte havaya kalktığını gördüm. Koşarak geldim, rüzgarın bütün serayı etkilememesi için naylona bıçak attım. Seramızın 500 metrekareye yakın bir bölümü yıkıldı. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok, canımız sağ olsun" şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçer, yağmur suyu hattı çalışmalarını inceledi
Seçer, yağmur suyu hattı çalışmalarını inceledi
Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu
Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu
Mersin’de restoranda kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı
Mersin’de restoranda kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı
Tarsus’ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı
Tarsus’ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı
Mersin’de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı
Mersin’de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı
Erdemli’de park ve bahçeler düzenleniyor
Erdemli’de park ve bahçeler düzenleniyor
Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme
Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme
Toroslar’da fırınlara Ramazan denetimi
Toroslar’da fırınlara Ramazan denetimi
Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor
Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor
Mezitli’de mısır üretimi başladı
Mezitli’de mısır üretimi başladı
Başkan Yılmaz’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Başkan Yılmaz’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Mersin’de LGS’ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü
Mersin’de LGS’ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü
Mersin Valiliğinden ücretsiz ekmek dağıtımı açıklaması
Mersin Valiliğinden ücretsiz ekmek dağıtımı açıklaması
Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek
Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek
Mersin’de ’El bebek gül bebek’ projesi
Mersin’de ’El bebek gül bebek’ projesi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim