Üreticilerin ’Üzüm Şenliği’ sevinci

Akdeniz Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen ’Esenli Üzüm Şenliği’, üzüm üreticilerin mutlu etti.

Şenlikte stantlar açarak ürettikleri üzümleri, ayrıca üzüm ve çekirdeği kullanılarak ürettikleri çeşitli ürünleri satışa ve konukların beğenisine sunan Esenlili çiftçiler, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden ve mahallelerinde ilk kez gördükleri kalabalıktan dolayı şaşkınlık ve memnuniyetlerini gizleyemedi. Şenlik sayesinde Esenli üzümünün Türkiye ve dünyaya açılmasını umut ettiklerini, bu sayede emeklerinin karşılığını alabileceklerini belirten üreticiler, şenliğin devamını beklediklerini dile getirdiler.

Esenli Mahalle Muhtarı Feyyaz Görgülü, festivalin kendilerini gururlandırdığını belirterek, " Başta Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 50 yıldır bu işi yapıyorum. Üzüm deyince Esenli, ilk akla gelen köylerimizden biri. Bundan 40 yıl önce üzüm şöleni yapmış bir köy olarak, bugün bu festivali yapmak bizlere gurur verdi. İnşallah geleneksel hale getirip tekrar tekrar yapmayı Allah bize nasip eder” dedi.

Üreticilerden Ramazan Çelikkol ise üzüm yetiştiriciliği ile uğraştığını ifade ederek, "Victoria başta gelmek üzere tüm üzüm çeşitlerimizi yetiştiriyoruz. Aynı zamanda turunçgiller, buğday ve pamuk da yetiştiriyoruz. Akdeniz Belediye Başkanımız Gültak, Muhtarımız Feyyaz Görgülü ve şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Özkan Erol da şenlikten çok memnun kaldıklarını belirterek, "Belediye Başkanımız Mustafa Gültak, Esenlili üreticiler için gayet güzel ve başarılı bir işe imza attı. Başkanımız, önce bu meydanı yaptı, sonrasında köylü olarak üzüm üreticisi olduğumuz için, isteğimiz üzerine üzümlerimizi tanıtmak adına da bu şenliği düzenledi. Gayet memnunuz, başkanımıza çok teşekkür ederiz. Şenliğimiz bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.

Üreticilerden Ayşe Yalçın, “Şenliğimizde stant açtık, ürettiğimiz üzümleri ziyaretçiler için satışa sunduk. Memnunuz, iyi oldu köyümüz ve üzümümüz adına. Üzümlerimizin Mersin, Türkiye ve dünyaya yayılması adına güzel bir şenlik” şeklinde konuştu.