banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İmamoğlu CHP’den 3 vekilin istifasıyla ilgili konuştu
İmamoğlu CHP’den 3 vekilin istifasıyla ilgili konuştu
CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir
CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir
Bu hafta Yatırım araçları kaybettirdi
Bu hafta Yatırım araçları kaybettirdi
Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarına para cezası
Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarına para cezası

Üretici kadın stantları Erdemli’de kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Erdemli’de ilk kez açılan stantlarda buluşan üretici kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Etkinlik alanını eşi Meral Seçer’le birlikte ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, stantları gezerek, kadın üreticilerin ürünlerini ekonomik değere dönüştürmek için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

MERSİN 30.01.2021, 10:36
2
Üretici kadın stantları Erdemli’de kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Erdemli’de ilk kez açılan stantlarda buluşan üretici kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Etkinlik alanını eşi Meral Seçer’le birlikte ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, stantları gezerek, kadın üreticilerin ürünlerini ekonomik değere dönüştürmek için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yürüttüğü ortak çalışma ile Erdemli’de açılan stant alanında üreten kadınlar bir araya geldi. Erdemli ilçesi Türbe Mahallesi Belediye Otoparkında yapılan ‘Üretici Kadınlar Buluşma Etkinliği’nde 56 stantta 193 kadın yer aldı. Stantlarda, Mersinden Kadın Kooperatifi ile Mut Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifine (MUTKAD) ortak kadınlar da stant açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de gün boyu süren etkinliği ziyaret ederek, üretici kadınlarla buluştu. Seçer’e, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış ve belediye meclis üyeleri ile CHP ve İYİ Parti temsilcileri de de eşlik etti.

“Kadın emeğinin ekonomik değere dönüştüğü alanlar açmak için çalışmalarımız sürecek”

Seçer, burada yaptığı açıklamada, “Anamur’dan Tarsus’a kadar her ilçemizde kadın üreticilerimizin ürünlerini ekonomik değere dönüştürdüğü bu tip alanlar oluşturmak için güzel çalışmalarımız oluyor ve bundan sonra da devam edecek. Mersin merkezde daha önceki günlerde yaptığımız, pazar kurduğumuz alanlar da yine devam edecek. Erdemli’deyiz; Tarsus’ta olacak, Silifke’de, bütün ilçelerimizde. Amacımız Mersin’i bir araya getirmek. Anamur’un kadın üreticisi de Gülnar’ın da Tarsus’un da bir noktada buluşabilsin. Bugün burada bütün stantları gezdim, eşimle, arkadaşlarımızla beraber. Tarsus’tan kadın üreticimiz de var, Gülnar’dan da var, Erdemli’nin kendi içinden yerli üreticileri de var, Silifke’den de var, Yenişehir’den de var. Her ilçeden üreticilerimiz var” dedi.

“Yönetime geldiğimiz günden bugüne kadına yepyeni bir sayfa açtık”

Yönetime geldikleri günden bugüne kadına yepyeni bir sayfa açtıklarını söyleyen Seçer, “Onun için de Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığını oluşturduk. Onların hem ekonomik değer elde etmek için yaptığı çalışmaları ortaya sunabilmek hem onların ailelerinde yaşadığı sorun alanlarına müdahil olmak, onlara katkı sunabilmek; bu çocuklarının sorunudur, kadının eşiyle olan sorunudur, ruhsal problemidir, maddi problemidir, iş problemidir, ekonomik problemidir her alana kadınlarla beraber dokunmak ve onların sorunlarını çözmek istiyoruz” diye konuştu.

“Mersin’in en önemli zenginliği insan zenginliği”

Başkan Seçer, Mersin’in üreten bir kent olduğu vurgusu yaparak, “Mersin, değerleri bünyesinde barındıran bir kent. Her noktasında bereket olan, üretim fışkıran, ürün fışkıran bir kent. Toroslar’ın eteklerinden Akdeniz’in kıyılarına, ovalarına kadar çok değerli tarım topraklarına sahip bir kent. Muazzam bir ekolojisi, iklimi olan bir kent. Önemli ekonomik zenginlikleri olan bir kent ama en önemli zenginliği insan zenginliği. Muazzam bir değerli insan zenginliği var; çalışan, üreten; başta kadınlarımız olmak üzere. Çok çalışkan kadınlarımız var ama bugüne kadar ortam, imkan bulamamışlar, onların elinden tutan olmamış, onlara sahip çıkan, yol gösteren olmamış. Çok çabalamışlar” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar üretsinler, çalışsınlar, belediyenin yanlarında olduğunu bilsinler”

Geciktiği için etkinlik alanında stant kuramayan bir üretici kadınla arasında geçen diyaloğa dair de konuşan Seçer, şu ifadeleri kullandı:

“Az önce bir üretici kadın arkadaşımız bugün stant kuramamış. Biraz gecikmiş. ‘Bir daha bu pazar kurulacak mı?’ diye bana sordu. ‘Elbette, devam edecek’ dedim. Ayın belirli haftalarında, günlerinde bu pazar kurma çalışmalarımız devam edecek. Bana şunu söyledi; ‘Benim kızım hukuk fakültesinde okuyor. Ona okuması için katkı sunmam lazım. Onun için kendi üretimim var, bahçemde sebze üretiyorum, meyve ağaçlarım var. Bu ürünlerimi burada, pazarda değerlendirmek istiyorum’. Bu çok önemli, çok değerli bir düşünce, bir gayret, bir halisane duygu, kutsal bir iş bu. Çocuğunun eğitimi için bir anne çabalıyor ve bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Kadınlarımızı kutluyorum. Onları seviyoruz, onları sayıyoruz, onların yanındayız. Üretsinler, çalışsınlar, belediyenin yanlarında olduğunu bilsinler. Tüm arkadaşlarımız, hep beraber, elbirliği ile kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Onlar da Mersin’e değer katmaya devam edecekler. Buna canı gönülden inanıyorum.”
Yorumlar (0)
banner422
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 21 42
3. Fenerbahçe 20 42
4. Gaziantep FK 21 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 21 31
9. Malatyaspor 21 28
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 19 19
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. Liverpool 20 37
5. West Ham 20 35
6. Tottenham 19 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 21 16