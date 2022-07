Üretici kadın stantları bu kez Erdemli’de açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi öncülüğünde kurulan üretici kadın stantları, her geçen gün çerçevesini genişletiyor. Büyükşehir Belediyesi üretici kadın stantlarını, bu kez yaz turizminin yoğun olduğu Erdemli ilçesine bağlı Tömük sahiline kurdu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde kadınlara hem ekonomik anlamda destek olmak hem de evdeki gizli iş gücünü ortaya çıkarmak amacıyla kurulan üretici kadın stantları, kadınların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Kurulan stantlarla kadınlar yiyecek içecekten hediyelik ürünlere, aksesuarlardan giyim eşyalarına kadar birçok alanda ürettikleri ürünlerin satışını yaparken, bir yandan da bir araya gelerek sosyalleşiyor. Hem maddi hem manevi katkısı olan bu etkinlikler kadınlardan tam not alıyor. Yaz aylarında turistlerin de yoğun uğrak noktası olan Erdemli’de kurulan stantlarda, onlarca kadın üretici yerini aldı. Tömük sahiline kurulan stantlar, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor.

“Bu tarz etkinlikler ile eve büyük katkıda bulunuyorum”

Üretici kadınlardan Esra Gerdi, açılan üretici kadın stantlarının kendilerine hem gelir hem de sosyalleşme imkanı sağladığını ifade ederek, “Evden üretim yapıyorum, bir yerim yok. Atölyem evim, öyle söyleyeyim. Bu bakımdan belediyenin çok büyük desteği var. Normalde çok küçük şeylerle başladım. Ufak farklı şeylerle başladım bu işe. Bu tarz etkinlikler olduğu sürece, parasal anlamda da manevi anlamda da ben eve çok büyük katkıda bulunuyorum. Hem kafam dağılıyor, hem maddi açıdan bana çok büyük destek sağlıyor. Yüzler gülüyor yani” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin sadece Mersin merkezde değil, uzak ilçelere de üretici kadın stantları açarak destek sunduğunu belirten Gerdi, “Eskiden hiçbir şekilde, hiçbir ortamda kadına destek yoktu. Ama şu an her alanda sahil olsun, iş olsun, her yerde hem vizyon olarak hem gelişim olarak belediyenin çok fazla katkısı var. Hem de satış odaklı düşündüğümüz zaman, para kazanma olarak da çok büyük katkısı var belediyenin bize. Bu bakımdan çok mutluyum. Yani burası çok uzak. Burada kadınlar çok zor malzeme alıyor. Hiç satış pazarları yok. Büyükşehir Belediyesi buradaki en dipte, en uzakta olan insanları bile düşünüyor. Sadece merkez için çalışmıyor. Ben nereye gitsem, Mersin’de her yerde büyükşehri görebiliyorum. Ben yolda arabayla kalsam arayabileceğimiz tek yer Teksin yardım hattı. Her şeyde çok hızlılar. Ben çok memnunum, çok teşekkür ediyorum Vahap Seçer’e de, Meral Hanım’a da. İnşallah hep daim olurlar, elleri de hep üzerimizde olur” dedi.