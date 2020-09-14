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Üretici kadın kooperatifi, Mezitli’yi çiçeklerle donatacak

ŞEHİR MERKEZİNDE BULUNAN BOŞ ARSALARDA ENGİNAR, SALEP VE MISIR EKEREK KENTSEL TARIM HAMLESİNİ BAŞLATAN MEZİTLİ ÜRETİCİ KADIN KOOPERATİFİ, YENİ BİR PROJEYE DAHA İMZA ATIYOR. KOOPERATİF ÜYELERİ, MEZİTLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ İLE PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜKLERİN LOJİSTİK DESTEĞİYLE MEVSİMLİK ÇİÇEK EKİMİ GERÇEKLEŞTİRECEK.

MERSİN 14.09.2020, 10:42
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Üretici kadın kooperatifi, Mezitli’yi çiçeklerle donatacak

Şehir merkezinde bulunan boş arsalarda enginar, salep ve mısır ekerek kentsel tarım hamlesini başlatan Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi, yeni bir projeye daha imza atıyor. Kooperatif üyeleri, Mezitli Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerin lojistik desteğiyle mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştirecek.

Kooperatif bünyesinde çalışma yapan altı kadın üretici, yaklaşık 3 dönümlük alanda oluşturulacak serada çiçek ekimi yapacak. Ekilen çiçekler Mezitli Belediyesi’nin kent içerisinde gerçekleştireceği peyzaj düzenlemesinde kullanılacak. Üretici kadınlar ürettikleri çiçekleri farklı alanlarda da satışını yaparak bütçelerine gelir sağlayacak. Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcıları Vakkas Kılınç ve Osman Günay, Eski Mezitli Mahallesinde hazırlığı yapılan alanda incelemelerde bulundu. Kepçeler yardımıyla düzenlenerek ekime hazır hale getirilen arazide toprak yapısı hakkında fikir alışverişi yapılarak, altyapı hazırlanması için gerekenler konuşuldu.

Mezitli Üretici kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör ve kooperatif üyeleri de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret ederek, projenin hazırlanmasında verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Mezitli’de hiçbir boş arazi bırakmadan çiçeklerle donatacaklarını söyleyen Yılgör,” Mezitli Belediyemizin desteğiyle, enginar, salep ve onlarca dönüm arazide mısır ekimi gerçekleştirdik. Oldukça da başarılı olduk. Şimdi projemizi bir ileri noktaya taşıyarak çiçek ekimine başlayacağız. Bundan sonraki hedefimiz de mevsimlik sebze üretimi olacak. Başkanımız Neşet Tarhan’ın da desteğiyle Mezitli’de ekilmedik hiçbir arazi bırakmayacağız” dedi.

Kadınların çalışma azminin ve yakaladıkları başarının herkese örnek olması gerektiğinin altını çizen Başkan Tarhan da, “Kadınlarımız elini hangi işe atsa mutlaka başarılı oluyorlar. Hiçbir zorluk onları durdurmayı başaramıyor. Geçtiğimiz yıl diktiğimiz enginarlarımızı tohum olarak ayırdık ve şimdi bu yıl için ekime başlayacağız. Yine salep ekimi için önümüzdeki aylarda ekim yapılacak. Mısırlarımızın büyük bölümü toplanarak atalık tohumlarımızı önümüzdeki yıl için depoladık. Tüm bunları gerçekleştiren kadınlarımız durmuyor ve şimdi de çiçek ekimi gerçekleştiriyor. Bu yolla hem önemli bir ekonomik gelire sahip olacaklar hem de Mezitlimizi çiçeklerle donatacaklar. Biz de belediye olarak her zaman olduğu gibi gereken desteği vereceğiz. Kendilerini bu azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

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