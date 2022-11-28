Üretici kadın, hayallerine ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destekle 2 çocuk annesi Gülizar Kayda, ’ev yapımı şam tatlısını’ açtığı iş yerinde yaparak satmaya başladı, hayaline ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin üretici kadınlara sağladığı destek, bir kadını daha hayallerine ulaştırdı. Bu kadınlardan birisi de Tarsuslu Gülizar Kayda oldu. 2 çocuk annesi 2000 yılında vefat eden kayınpederinden kalan şam tatlısı tezgahını, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın sunduğu destek ile işyerine çevirmeyi başardı. Vatandaşların da büyük beğeni ile tükettiği ev yapımı şam tatlının, hayatının merkezinde olduğunu söyleyen Kayda, 1935’den beri aile lezzeti olan ürününü önce tüm Türkiye’ye, ardından dünyaya tanıtmak istiyor.

“Gaziantep’in baklavası patent almışsa, Tarsus şam tatlısı da almalı” diyen 2 çocuk annesi Gülizar Kayda, “İşimi severek, isteyerek yapıyorum. Öncesinde tezgahta satıyordum, sonrasında üretici kadın stantlarında satmaya başladım ve son olarak da dükkan açtım. Büyükşehir belediyesinin desteği, pozitif manada çok şeyi değiştirdi. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum. İşimi severek yapıyorum, sevgimi katıyorum. Hayata daha sıkı sarıldım" ifadelerini kullandı.

Bu işten elde ettiği gelirle aile bütçesine önemli katkı sağladığını ve üniversiteye hazırlanan oğlunu okuttuğunu belirten Kayda, “Tek başıma mücadele ediyorum diyebilirim. Eşime, çocuklarıma faydalıyım. Hayat çok zorlaştı, tek maaşla olmuyor, kadınlarımızın da çalışması lazım. Çalışırsak geleceğe de güvenle bakarız” şeklinde konuştu.