Ünlü şarkıcı Barbaros, Mersin’de sevenleriyle buluştu

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, ünlü şarkıcı Barbaros’u Mersin Millet Bahçesi sahil etabında hayranlarıyla buluşturdu.

Efruze’nin de konuk sanatçı olarak yer aldığı konserde, Belle Caruso, Por una Cabeza, Mazi Kalbimde Bir Yaradır, New York, Volere, If i We’re a Richman, Lüküs Hayat, Kocalı Hürmüz, Manastır Türküsü, İncecikten Bir kar Yağar, Mihriban, Yiğidim Aslanım, Leylim Ley, Gözleri Aşka Gülen, Aşkın Bahardı, Aşkın Kanunu, Ağlama Değmez Hayat, Böyle Gelmiş Böyle, Atmacayı Vurdular, Zeytinyağlı Yiyemem, Telli Telli, Şu Derenin Uzunu şarkıları seslendirildi. Konserin diğer konuk sanatçısı ise Ezgi Ayçe oldu.

Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sanatçılara çiçek takdim ederken, onlarla birlikte sahnede Memleketim şarkısını söyledi.

Coşkulu geçen konser sonunda hayranları Barbaros ile hatıra fotoğrafı çektirdi.